IT-эксперт назвал пароль, который лучше всего защитит данные от взлома Фото: REUTERS

Главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru, IT-эксперт Артем Геллер в беседе с NEWS.ru рассказал о пароле, с которым будет труднее взломать учетную запись, рекомендуя использовать разными языковыми раскладками, а также регистрами и знаками.

Геллер заявил, что если пароль будет разнообразным, то длина может составлять шесть - восемь символов. По его словам, «чем больше знаков в пароле, тем лучше», однако при его разнообразии будет достаточно и шести символов.

«Шести - восьми знаков вполне хватит, если использовать и кириллицу, если возможно, и латиницу, и цифры, и разные символы, а также менять регистр - строчные и заглавные буквы … Шестизначного пароля хватит, но он должен быть разнообразным», - подчеркнул специалист.

IT-эксперт также рекомендовал не использовать в пароле личные данные, приведя в пример даты рождения, имена родных и близких. Как заявил специалист, машинный подбор не всегда работает, так как часть сервисов не дает возможности бесконечно подбирать пароль.