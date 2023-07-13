Путин назвал ошибочной экономическую политику Запада во время пандемии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июля, заявил, что страны Запада вели ошибочную экономическую политику во время пандемии коронавируса.

«В борьбе с пандемией коронавирусной инфекции западные страны начали поддерживать и граждан, и отдельные отрасли экономики», - отметил российский лидер в эфире телеканала «Россия-24».

Он напомнил, что Россия также придерживалась такой политики, но делала это в разумных пределах.

«А там нет, напечатали денег огромное количество, начали с мирового рынка сгребать продовольствие лопатой в свои страны», - напомнил глава государства.

Таким образом, по его словам, страны Запада поставили в крайне трудное положение беднейшие государства.

Ранее Путин заявлял, что во время пандемии COVID-19 Россия реализовала комплекс мер по сохранению доходов и стимулированию занятости населения, а также поддержке бизнеса и наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Президент тогда отмечал, что РФ готова передать свой опыт другим странам, например, по линии министерского диалога по вопросам макроэкономической политики.