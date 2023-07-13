Крупный туроператор «Веди Групп» объявил о прекращении деятельности Фото: Иван МАКЕЕВ

Крупный туроператор «Веди Групп», который проработал на российском рынке более 20 лет, объявил о временной приостановке деятельности. Об этом сообщили на сайте компании.

— События последних трех лет исчерпали все наши ресурсы. Из-за целого ряда внешних обстоятельств – пандемии, отсутствия авиасообщения со странами ЕС, санкций недружественных стран, колоссальных проблем с валютными платежами и роста курса валют сделало невозможным вести дальнейшую борьбу, — сказано в опубликованном релизе.

Именно невозможность исполнения всех обязательств по договорам о реализации турпродукта стала причиной такого решения. В компании также отметили, что будут продолжать работу до тех пор, пока не уладят все вопросы по выплатам страхового возмещения.

Ранее стало известно, что российские туристические агентства начали снова продавать горящие путевки в Турцию. Скидки на такие предложения могут достигать 30 процентов.