«Можно и на самих себя выйти»: Захарова пошутила про закрытие дела о кокаине в Белом доме Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова иронично отреагировала на закрытие дела о появлении кокаина в Белом Доме.

— Конечно, это же не отравление боевым химическим оружием типа «новичок», раскрываемое по фотографии дохлых уток в пруду за пару дней. Тут дело мудреное, можно и на самих себя выйти в ходе расследования, — подчеркнула Захарова в своем Telegram-канале.

Она также сыронизировала, что это дело по масштабу было сравнимо с убийством президента Джона Кеннеди, а возможно даже еще сложнее, поэтому американские правоохранители «сразу сдались». Помимо этого Захарова задалась вопросом, не ожидает ли такой исход дело о подрыве «Северных потоков».

Напомним, что ранее стало известно о том, что пакетик с кокаином нашли на территории Белого дома. Позже в Вашингтоне заявили, что вряд ли им удастся установить личность того, кто пронес наркотик в Белый дом, ссылаясь на большую проходимость западного крыла здания.