Чубайс опубликовал статью в журнале РАН как независимый исследователь из Британии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший специальный представитель президента России Анатолий Чубайс опубликовал статью в журнале РАН. Согласно информации, размещенной на портале журнала, политик указан как независимый исследователь из города Глазго в Великобритании.

Публикация носит название «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт».

«В статье отражены масштаб, глубина и продолжительность этого феномена, проанализированы представленные в научной литературе описания его причин и способов преодоления», - говорится в аннотации к статье.

Указано также, что автор материала предложил собственное понимание причин и реальных механизмов решения проблемы неплатежей в экономике РФ в 1990-х годах.

В марте стало известно, что Чубайс покинул Россию. Сайт KP.RU разбирался в причинах того, почему политик уехал за границу.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента России по собственному желанию. В то же время Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что Чубайс покинул пределы страны, отметив, что это является личным делом Чубайса.