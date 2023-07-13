Песков: окончательное решение по участию России в зерновой сделке еще не принято Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 13 июля, сообщил, что окончательное решение о том, что России приостановит свое участие в зерновой сделке, срок действия которой истекает 17 июля, еще не принято.

«Да. Так сказано президентом», - сказал Песков в ответ на вопрос РИА Новости о том, принято ли окончательное решение по зерновой сделке.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку, если будут выполнены ранее данные ей обещания в рамках соглашения. Он также подчеркнул, что России может приостановить участие в сделке, а когда все условия по ней будут выполнены, страна вновь присоединится к соглашению.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров недавно отметил, что условия зерновой сделки невозможно улучшить, потому что ее попросту не существует. По словам министра, Россия на протяжении многих месяцев слышит от представителей ООН, что они прилагают неимоверные усилия для выполнения российской части зерновой сделки. Однако эти усилия не принесли вообще никакого результата.