ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково из-за слов о повышении цен на 40% Фото: Олег ЗОЛОТО

После слов совладельца Внуково Виталия Ванцева о том, что цены на авиабилеты могут вырасти на 40 процентов, Федеральная антимонопольная служба выдала ему предостережение. Об этом стало известно благодаря сообщению на официальном сайте ведомства.

— Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок, — говорится в сообщении.

Помимо этого в службе предупредили, что при обнаружении признаков противоправного установления необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России незамедлительно примет меры.

Напомним, что после появления в СМИ слов о повышении цен на авиабилеты на 40 процентов в Министерстве транспорта России сообщили, что это ложная информация, а по данным на май 2023 года цены на билеты выросли только на 6,2 процента за год.

В ведомстве также отметили, что никакого аномального роста цен на авиаперевозки в летний период сейчас не наблюдается.