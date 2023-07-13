В Германии раскрыли детали оборонного плана НАТО в случае нападения России Фото: REUTERS

Немецкое издание Bild опубликовало некоторые детали, содержащиеся в оборонном плане НАТО, который принят на случай нападения со стороны Российской Федерации. Сам же план генсек Альянса Йенс Столтенберг назвал «самым крупным» - он содержит в себе 4,4 тысячи страниц.

Одним из главных пунктов плана называют развертывание 300 тысяч военных в высокой степени готовности. Также, в случае угрозы Европе, главнокомандующий вправе принимать некоторые решения самостоятельно, без дополнительного одобрения.

Важная роль в плане отведена Германии. В случае необходимости ФРГ будет ключевым логистическим узлом НАТО. Также у Альянса есть план открыть в Висбадене еще один штаб сухопутных сил.

Члены НАТО также намерены развивать системы противовоздушной обороны и укреплять подразделения, которые имеют на вооружении тяжелое вооружение. Помимо этого, все страны согласились тратить на оборону не менее двух процентов от своего ВВП.

В МИД России заявили, что прошедший в Вильнюсе саммит НАТО показал, что Альянс вернулся к схемам холодной войны. Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что Москва отреагирует на выявленные угрозы и вызовы по итогам саммита.