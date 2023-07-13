Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в турпоход по Альпам Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не пошел бы в туристический поход по Альпам с президентом России Владимиром Путиным. Так он ответил на соответствующий вопрос одного из гостей во время беседы канцлера с согражданами.

— С кем бы я не отправился в поход по хижинам (так в Баварии называют походы по туристическим тропам в Альпах), так это Путин, — заявил Шольц.

Он отметил, что смог бы отправится в такое путешествие вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Испании Педро Санчесом, который по словам Шольца, находится в «спортивной форме».

Ранее же бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что не намерен отказываться от контактов с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и призвал все страны держать открытыми каналы связи с Москвой. Он также подчеркнул, что личное дистанцирование от Путина не принесет никакой пользы.