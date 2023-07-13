Полиция Самары проверит видео с частным моргом в гараже Фото: Мария ЛЕНЦ

После появления в одном из Telegram-каналов видео, на котором показан «частный морг», где тела людей хранят в холодильнике для мороженого, правоохранительные органы начали проверку этой истории. Об этом «КП-Самара» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

— По факту публикации обнаружения морга в Самаре проводится проверка, — сказал собеседник «КП».

В источнике с видеозаписью рассказали, что тела усопших там складывают друг на друга, а в одном из холодильников нашли два тела пожилых мужчины и женщины. Также на самом холодильнике есть надпись «охлажденное мясо».

В полиции заявили, что по результатам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение и при необходимости возбуждено уголовное дело.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Татарстане в морге перепутали тела двух женщин, а к моменту, когда об этом стало известно, одну из них уже успели похоронить под чужим именем. Позже главврач принес свои извинения, а ситуацию взяли на контроль в местном Минздраве.