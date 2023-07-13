Politico: Джонсон не смог показать свой WhatsApp полиции, забыв пароль от iPhone Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог дать полиции доступ к своему WhatsApp, потому что не вспомнил пароль от старого айфона. Об этом рассказали в издании Politico.

Правоохранительные органы хотели получить доступ к мессенджеру экс-премьера в рамках официального расследования по делу о коронавирусе в Британии.

Напомним, что Борис Джонсон вынуждено ушел в отставку с поста премьера Великобритании, после того, как его стали обвинять в сексуальных домогательствах к двум мужчинам в одном из элитных клубов.

Даже его политика в отношении конфликта на Украине и лозунги о «борьбе до последнего украинца» не помогли ему удержать за собой главенство над Британией. Вслед за ним в отставку по этическим причинам подали 57 членов правительства.

Помимо этого в отношении экс-премьера начали поступать жалобы на то, что он спонсировал свою любовницу из государственного бюджета, но главным обвинением в адрес Джонсона стала «заморозка» работы парламента, которая мешала переговорам с Евросоюзом о Брексите.