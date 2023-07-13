Сенатор Джабаров назвал скудоумием замену герба на памятнике «Родина-мать» в Киеве Фото: Википедия

Украина нашла еще один способ отказаться от своего прошлого – на памятнике «Родина-мать» был заменен герб СССР. В Совфеде отреагировали на данное событие.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал такое поступок «скудоумием». Он отметил, что государство отказывается от общей с Россией истории.

- Такие решения на Украине применяются от скудоумия. Украина никогда не была самостоятельным государством и отказываясь от нашей общей истории они тем самым становятся безродными, - сказал он NEWS.ru.

Сенатор отметил, что именно такие поступки и мышление привело к засилью неонацистов. Следующий шаг – уничтожение собственного языка, своего народа.

А вот отвечать подобным сенатор не советует.

- Не нужно отвечать подобными действиями и уподобляться глупости украинский властей, — заявил Джабаров.

Ранее сообщалось, что герб СССР будет заменен на трезубец на памятнике. А ранее монумент был подсвечен в цвета флага США.