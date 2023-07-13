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НовостиОбщество13 июля 2023 20:18

Эколог Фисун поддержала санитарную вырубку лесов вокруг Байкала

Долгое время вокруг озера действовал полный запрет на вырубку
Елена АКИМОВА
Эколог Фисун поддержала санитарную вырубку лесов вокруг Байкала

Эколог Фисун поддержала санитарную вырубку лесов вокруг Байкала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госдума приняла в I чтении законопроект, который разрешает сплошную санитарную рубку на Байкальской природной территории. Речь идет о лесах вокруг озера, в настоящий момент там запрещена любая вырубка.

Эколог парка «Яуза» Ольга Фисун отмечает, что из-за полного запрета на территории не редко случаются лесные пожару, так как нет возможности создать противопожарные полосы.

- Навести порядок в сфере заготовки древесины и организации санитарных рубок в Прибайкалье нужно было давно. Главный вопрос при этом -уровень правоприменения законодательных актов на местах, сказала она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Безусловно, вырубки навредят экосистеме, но озеро сейчас в и так страдает от действий человека. Долгие годы в непосредственной близости работали

целлюлозно-бумажный комбинат, химический завод и горно-обогатительные фабрики.

- Очевидно, что за пару лет состояние экосистемы не улучшилось, — сказала эколог.

Еще один негативный фактор – это массовый туризм, при этом речь идет даже не о базах отдыха, а диком туризме.