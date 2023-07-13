Эколог Фисун поддержала санитарную вырубку лесов вокруг Байкала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госдума приняла в I чтении законопроект, который разрешает сплошную санитарную рубку на Байкальской природной территории. Речь идет о лесах вокруг озера, в настоящий момент там запрещена любая вырубка.

Эколог парка «Яуза» Ольга Фисун отмечает, что из-за полного запрета на территории не редко случаются лесные пожару, так как нет возможности создать противопожарные полосы.

- Навести порядок в сфере заготовки древесины и организации санитарных рубок в Прибайкалье нужно было давно. Главный вопрос при этом -уровень правоприменения законодательных актов на местах, сказала она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Безусловно, вырубки навредят экосистеме, но озеро сейчас в и так страдает от действий человека. Долгие годы в непосредственной близости работали

целлюлозно-бумажный комбинат, химический завод и горно-обогатительные фабрики.

- Очевидно, что за пару лет состояние экосистемы не улучшилось, — сказала эколог.

Еще один негативный фактор – это массовый туризм, при этом речь идет даже не о базах отдыха, а диком туризме.