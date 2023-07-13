Эрдоган намерен встретиться с Путиным до истечения срока зерновой сделки

Эрдоган намерен встретиться с Путиным до окончания действия зерновой сделки. Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предполагает провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до того, как закончится срок действия зерновой сделки. Об этом сообщает в четверг 13 июля турецкий телеканал Habertürk.

«17 июля заканчиваются сроки действия механизма. До этой даты господин президент проведет переговоры с господином Путиным. Мы ожидаем, что не будет кризиса в этой теме», - сказал телеканалу турецкий политик Омер Челик, который представляет правящую Партию справедливости и развития.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что намерен лично встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в августе.

Также Эрдоган заявил о желании снова обсудить ситуацию вокруг зерновой сделки вместе с Владимиром Путиным.

Тем временем президент РФ Владимир Путин в четверг, 13 июля, прокомментировал возможное продление зерновой сделки. Он заявил, что Россия пойдет на такой шаг, если будут выполнены данные ей ранее обещания.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 13 июля, сообщил, что окончательное решение о том, что Россия приостановит свое участие в зерновой сделке, срок действия которой истекает 17 июля, еще не принято.

Накануне депутат Новиков предложил заменить зерновую сделку своими маршрутами и логистикой.