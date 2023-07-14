Путин: непростой статус ЧВК в России должен обсуждаться в правительстве

Путин заявил, что правовой статус ЧВК в России должен обсуждаться на уровне правительства и Госдумы. Фото: REUTERS

Проблема правового статуса частных военных структур в России должна пройти через обсуждение в правительстве и Государственной думе. Об этом в четверг 13 июля заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, назвав вопрос легализации ЧВК «непростым».

«Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», - цитирует Путина издание «Коммерсантъ».

Напомним, президент России Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным в Кремле через пять дней после мятежа, 29 июня 2023 года. Встреча длилась около трех часов, в ней также участвовали командиры отрядов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а всего их было 35 человек.

О чем говорили на встрече Владимир Путин с Евгением Пригожиным и «Вагнером» в Кремле, читайте здесь на KP.RU.