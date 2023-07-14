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НовостиПолитика13 июля 2023 21:55

Путин на встрече предложил бойцам ЧВК «Вагнер» несколько вариантов службы

Президент предложил бойцам «Вагнера» продолжить службу под руководством из непосредственного командира
Мария ПАВЛОВА
Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" варианты трудоустройства.

Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" варианты трудоустройства.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» несколько вариантов трудоустройства в дальнейшем, в том числе и продолжение службы под руководством своего непосредственного командира. Речь идет о человеке с позывным «Седой», под руководством которого служили последние 16 месяцев бойцы «Вагнера», участвовавшие во встрече с российским президентом, пишет «Коммерсантъ».

«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время», - цитирует издание Владимира Путина, добавив, что, по словам президента, многие бойцы кивали в знак согласия в ответ на это предложение в то время, как Евгений Пригожин заявил, что бойцы не согласны с таким решением.

Напомним, президент России Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным в Кремле через пять дней после мятежа, 29 июня 2023 года. Встреча длилась около трех часов, в ней также участвовали командиры отрядов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а всего их было 35 человек.

Тем временем Минобороны России заявило о завершении процесса приемки тяжелой военной техники от частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которую она получала для боевой работы в зоне специальной военной операции.