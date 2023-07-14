Путин на встрече предложил бойцам ЧВК «Вагнер» несколько вариантов службы

Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" варианты трудоустройства. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» несколько вариантов трудоустройства в дальнейшем, в том числе и продолжение службы под руководством своего непосредственного командира. Речь идет о человеке с позывным «Седой», под руководством которого служили последние 16 месяцев бойцы «Вагнера», участвовавшие во встрече с российским президентом, пишет «Коммерсантъ».

«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время», - цитирует издание Владимира Путина, добавив, что, по словам президента, многие бойцы кивали в знак согласия в ответ на это предложение в то время, как Евгений Пригожин заявил, что бойцы не согласны с таким решением.

Напомним, президент России Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным в Кремле через пять дней после мятежа, 29 июня 2023 года. Встреча длилась около трех часов, в ней также участвовали командиры отрядов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а всего их было 35 человек.

Тем временем Минобороны России заявило о завершении процесса приемки тяжелой военной техники от частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которую она получала для боевой работы в зоне специальной военной операции.