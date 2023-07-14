«Ъ»: Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует

Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" не существует. Фото: REUTERS

Частная военная компания «Вагнер» в России юридически не существует. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет «Коммерсантъ».

«Ну так ЧВК «Вагнер» не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!», - ответил президент на вопрос журналиста о том, существует ли вероятность сохранения ЧВК «Вагнер» как боевой единицы.

Президент уточнил, что ЧВК «Вагнер» не существует как юридическое лицо.

Также Путин заявил, что проблема правового статуса частных военных структур в России должна пройти через обсуждение в правительстве и Государственной думе.

Напомним, президент России Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным в Кремле через пять дней после мятежа, 29 июня 2023 года. Встреча длилась около трех часов, в ней также участвовали командиры отрядов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а всего их было 35 человек.

Во время этой встречи Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» несколько вариантов службы, в том числе под началом их непосредственного командира.