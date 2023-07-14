В Анапе в море нашли третьего утонувшего туриста

В Анапе за два дня нашли утонувшими в море трех туристов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Тело туриста нашли в море в Анапе в четверг 13 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Да, сегодня снова обнаружили тело туриста в море», - цитирует агентство собеседника.

Это третий за последние два дня турист, утонувший в море в Анапе.

Напомним, в среду 12 июля на пляж в Анапе вынесло тела двух человек. Это мужчина и женщина, на вид им 50-60 лет.

Также сообщалось, что экстренные службы и коммунальщики в городе-курорте Анапе переведены в усиленный режим работы. В самом городе объявлен режим повышенной готовности в ожидании циклона, прохождение которого по территории Анапы прогнозируют синоптики.

Ранее сообщалось, что 8 июля в Анапе толпы туристов продолжали купаться в море в сильнейший шторм, игнорируя запрет на купание.