Шмыгаль: Европа выделила 400 млн евро на восстановление Украины

Украинский премьер рассказал, сколько Европа выделит на восстановление Украины. Фото: Иван МАКЕЕВ

Украина получит более 400 млн евро на восстановление страны. Об этом в четверг 13 июля написал в социальных сетях глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Премьер уточнил, что деньги будут выделены Европейским инвестиционным банком и государствами, которые входят в состав Евросоюза.

«ЕИБ и государства - члены ЕС выделяют более 400 млн евро на восстановление Украины», - написал Шмыгаль в Twitter, добавив, что эти средства пойдут на восстановление объектов критической инфраструктуры и другие наиболее актуальные проекты по восстановлению.

Тем временем в июне собравшиеся в столице Великобритании союзники Украины пообещали предоставить для ее восстановления примерно 1 процент от требуемой суммы. Подробности здесь на KP.RU.

Почему саммит НАТО обернулся провалом для Украины, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева «нет ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов.