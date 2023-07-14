В Уссурийске пятеро воспитанников спецшколы сбежали после поножовщины

Подростки сбежали из спецшколы после поножовщины. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Уссурийске воспитанники спецшколы устроили поножовщину, в которой пострадали двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Сообщается, что после инцидента, который произошел в ночь на 13 июля, пятеро воспитанников сбежали из спецшколы. В поножовщине пострадали двое подростков, один из них серьезно ранен в живот. Пострадавшим 15 и 16 лет.

Всех пятерых сбежавших воспитанников задержали.

«По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний воспитанник», - сообщили в ведомстве, добавив, что все обстоятельства происшествия будут установлены, также будет дана правовая оценка действиям или бездействию руководства спецшколы.

Подробнее читайте здесь на KP.RU.

Ранее в Уссурийске подростки закидали камнями местного жителя.

Также сообщалось, что в Приморском крае дачник поджег человека и пробил женщине шею гарпуном.