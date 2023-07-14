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НовостиЭкономика14 июля 2023 3:29

Японский автоконцерн Isuzu ушел из России

Акции российкой «дочки» концерна переданы компании «Соллерс»
Мария ПАВЛОВА
Японский автоконцерн объявил об уходе из российского бизнеса.

Японский автоконцерн объявил об уходе из российского бизнеса.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японский автоконцерн Isuzu объявил о своем выходе из бизнеса в России. Об этом сообщает агентство Киодо.

Сообщается, что акции российской «дочки» японского концерна переданы компании «Соллерс», являющейся крупным российским автопроизводителем.

Напомним, Isuzu Motors еще в марте 2022 года приостановила работу завода в Ульяновске на фоне российской спецоперации на Украине.

После этого в течение какого-то времени Isuzu Motors рассматривал варианты как продолжения деятельности в России, так и окончательный уход из страны.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, как относиться к зарубежным корпорациям, решившим уйти из России ввиду западных санкций.

Топ-7 компаний, которые потеряли больше всего денег от ухода из России, здесь на KP.RU.