Японский автоконцерн Isuzu ушел из России

Японский автоконцерн объявил об уходе из российского бизнеса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японский автоконцерн Isuzu объявил о своем выходе из бизнеса в России. Об этом сообщает агентство Киодо.

Сообщается, что акции российской «дочки» японского концерна переданы компании «Соллерс», являющейся крупным российским автопроизводителем.

Напомним, Isuzu Motors еще в марте 2022 года приостановила работу завода в Ульяновске на фоне российской спецоперации на Украине.

После этого в течение какого-то времени Isuzu Motors рассматривал варианты как продолжения деятельности в России, так и окончательный уход из страны.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, как относиться к зарубежным корпорациям, решившим уйти из России ввиду западных санкций.

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