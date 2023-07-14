Microsoft изменит шрифт Microsoft Office с Calibri на Aptos

Компания Miсrosoft изменит в своем продукте шрифт по умолчанию. Фото: REUTERS

Microsoft изменит установленный по умолчанию шрифт в своем продукте Microsoft Office. Об этом сообщил главный менеджер компании по дизайну программ Си Дэниелс. Это изменение будет произведено впервые за 15 лет.

Сообщается, что вместо шрифта Calibri теперь будет использоваться Aptos.

«Сегодня мы приступаем к заключительному этапу крупного изменения, в ходе которого Aptos будет отображаться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для сотен миллионов пользователей», - написал Дэниелс на своей странице на платформе Medium.

В компании объяснили преимущества нового шрифта. Предполагается, что пользователям будет легче читать его. В Aptos нет засечек, а буквы в этом шрифте имеют простую форму. Соответствующее обновление выйдет в течение нескольких месяцев, добавил Дэниелс.

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