Что произошло в ночь на 14 июля

В Пентагоне признали, что Украина получила кассетные боеприпасы от США и других стран. Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах подтвердили передачу кассетных боеприпасов Киеву, сообщив, что они уже на Украине. Об этом рассказал директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предполагает провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до того, как закончится срок действия зерновой сделки.

Подозреваемый по коррупционному делу заместитель главы Минцифры Максим Паршин отправлен под домашний арест. Такое решение принял Басманный суд Москвы в четверг 13 июля.

Тело туриста нашли в море в Анапе в четверг 13 июля. Это третий за последние два дня турист, утонувший в море в Анапе, ранее были обнаружены тела мужчины и женщины.

Июнь 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений. За этот период установлены также глобальные рекорды по теплу в Северной Атлантике и низкому уровню морского льда в Антарктиде.

Взрыв японской ракеты-носителя произошел во время испытаний двигателя второй ступени. Инцидент произошел в пятницу 14 июля. Прямая трансляция испытаний велась в Youtube.

Японский автоконцерн Isuzu объявил о своем выходе из бизнеса в России. Сообщается, что акции российской «дочки» японского концерна переданы компании «Соллерс», являющейся крупным российским автопроизводителем.

Российские военные сорвали наступление ВСУ под Клещеевкой и взяли пленных. Основная часть украинских штурмовиков уничтожена.

Microsoft изменит шрифт Microsoft Office с Calibri на Aptos. Замена шрифта по умолчанию произойдет впервые за 15 лет.