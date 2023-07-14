В Конгрессе США отклонили поправку о запрете поставок кассетных снарядов Украине Фото: REUTERS

Члены Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов не поддержали поправку к проекту оборонного бюджета США, которая запрещает передачу кассетных боеприпасов Украине.

Согласно результатам голосования, за поправку проголосовали 147 конгрессменов, против – 276 членов Палаты представителей.

Ранее Международный Комитет Красного Креста предупредил, что поставка Украине кассетных снарядов создаст большую угрозу безопасности для мирного населения, а особенно для детей. Как отметили эксперты, кассетные бомбы способны причинить большие человеческие страдания, которые могут продолжаться десятки лет.

Как писал сайт KP.RU, кассетные снаряды «натовского» калибра 155 мм уже активно применяются на полях военной спецоперации, хотя согласие на передачу Украине было получено буквально три дня назад.

Напомним, Вашингтон пообещал поставить Киеву кассетные снаряды М483А1 и М864 к орудиям калибра 155 мм. Из-за того, что в корпусе снаряда спрятаны «маленькие бомбочки», или так называемые суббоеприпасы, точность у него ниже, но компенсируется это большой площадью поражения.