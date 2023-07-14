Сальдо заявил, что боевики ВСУ гибнут на поле боя как мухи Фото: Telegram-канал Владимир Сальдо

Командование Вооруженных сил Украины жалеет технику, поставленную странами Запада, поэтому бросает на передовую большое количество пехоты, которая «гибнет как мухи», заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киев жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные «мясные штурмы» массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как считает врио главы Херсонской области, такое наплевательское отношение к своим военнослужащим стало характерной чертой нынешних властей Украины. По словам Сальдо, это делается для того, чтобы «создать благоприятное впечатление у западных хозяев», а население по-прежнему не знало об истинном положении на полях сражений.

Как писал сайт KP.RU, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил ранее о потерях ВСУ с начала наступления. По состоянию на 11 июля, потери Киева с 4 июня составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц различного вооружения, сказал министр.