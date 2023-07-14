Число работающих пенсионеров в России снизится на треть к 2025 году Фото: Иван МАКЕЕВ

В России к 2025 году число работающих пенсионеров сократиться на треть - до 5,6 миллиона человек. Это станет следствием реформы в этой области. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на прогноз в статье Алексея Кашепова из Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, опубликованной в журнале ВНИИ труда «Социально-трудовые исследования».

Как передает издание, на конец прошлого года число работающих пенсионеров составило 7,9 миллиона, снизившись на 600 тысяч с 2021 года.

Отмечается, что на сокращение числа этой категории российских граждан также влияет отсутствие индексации пенсий, поскольку некоторые лица начинают уходить в неформальный сектор.

Во ВНИИ труда также пояснили, что сокращение числа работающих пенсионеров не означает уход людей старшего возраста с рынка - напротив, для нашей страны характерен рост вовлеченности данной категории россиян в экономику. Так, занятость в группе лиц от 50 до 55 лет была 89%, а от 55 до 60 лет - 73,4%, но многие из них перешли на самозанятость.

Напомним, для трех категорий пенсионеров с 1 июля 2023 года в России повысили пенсии. Как отмечалось, перерасчет пенсий проводят автоматически.