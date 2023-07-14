Вильфанд: бархатный сезон на Черном море будет необычно долгим

По словам синоптика, Черное море аномально прогрелось уже к середине июля Фото: Иван ВИСЛОВ

Бархатный сезон на Черноморских курортах в 2023 году ожидается необычайно продолжительным. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что Черное море аномально прогрелось уже к середине июля.

«В этом году температура в Чёрном море очень высокая. Сейчас она cоставляет в Геленджике, Анапе, Сочи 25 градусов, а такая температура по климату должна быть только в первой декаде августа. Вероятность длительного бархатного сезона велика», - приводит ТАСС слова эксперта.

Напомним, в последние дни в Черноморские курорты России пришел циклон. В конце прошлой недели, 8 июля, власти Анапы объявили запрет на купание в море из-за шторма и сильного донного течения, позже был введен режим повышенной готовности из-за надвигающегося циклона. Тем временем, число погибших из-за наводнения в Туапсинском районе возросло до четырех.