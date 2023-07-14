Актриса Татьяна Васильева госпитализирована с гипертонией Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Народная артистка России Татьяна Васильева госпитализирована с гипертонией, сообщает «Пятый канал».

Актриса обратилась за медицинской помощью ночью 14 июля, когда ей стало плохо. Медики диагностировали у нее гипертонию, состояние 76-летней артистки оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, недавно был экстренно госпитализирован актер Иван Краско. 91-летний артист находился на даче, куда за ним и приехали медики. В больничной палате он находится уже почти неделю. Известно, что у актера скопилась жидкость в легких, кроме того, имеются проблемы с сердцем.