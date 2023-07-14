Подросток ранил ножом двух сверстников и сбежал из спецшколы в Приморье

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В Приморском крае воспитанник спецшколы нанес ножевые ранения двум своим сверстникам, после чего сбежал из учреждения. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как передает ведомство, все случилось в Уссурийске в ночь на среду, 13 июля. Ссора между воспитанниками спецшколы в итоге переросла в поножовщину, в результате чего 16-летний мальчик ударил ножом другого в область живота, а позже постарался скрыться.

Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, накануне вооруженный ножами житель Кемеровской области пришел в отделение полиции, где ранил ножом двух сотрудников правоохранительных органов. Отмечалось, что мужчина был с признаками опьянения. Нападавший пытался скрыться, но его местонахождение установили. Следователи возбудили уголовное дело по статье о «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа».