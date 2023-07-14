Изнасиловавший пенсионерку грибник объявлен в розыск в Красноярске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Красноярска позвал собирать ягоды и грибы 64-летнюю женщину, после чего изнасиловал ее около кладбища. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как сообщает следствие, все произошло 2 июля этого года. 39-летний мужчина пригласил свою жертву в деревню, якобы для сбора ягод, однако дойдя до кладбища Бадалык, напал на женщину, угрожая ей ножом. После чего злоумышленник изнасиловал ее и скрылся.

Правоохранительные органы обратилась к местным жителям с просьбой помочь в задержании преступника.

Напомним, на прошлой неделе в одном из парков на юге Москвы двое пьяных парней изнасиловали 49-летнюю женщину. Злоумышленники угрожали своей жертве убить ее. Теперь молодые люди стали фигурантами уголовного дела об изнасиловании, совершенном группой лиц, соединенном с угрозой убийства.