Twitter будет делиться доходом от рекламы с пользователями соцсети Фото: REUTERS

Социальная сеть Twitter сообщила о планах разделять свою выручку от рекламы с некоторыми создателями контента в дополнение к уже существующей системе монетизации. Об этом сказано на сайте компании.

«Мы расширяем предложение по монетизации для создателей контента, добавляя в него функцию разделения доходов от рекламы», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте соцсети.

Уточняется, что для участия в программе нужно выполнить ряд требований, среди которых иметь подписку Twitter Blue или верификацию, не менее пяти миллионов просмотров записей ежемесячно в течение трех месяцев подряд.

Сообщается, что в скором времени будет запущен процесс подачи заявок на получение доходов, а в текущем месяца программа будет расширена. При этом отмечается, что данная функция будет доступна во всех странах, где работает платежная платформа Stripe.

Желающие принять участие в программе пользователи смогут подписаться на разделение доходов от рекламы (Creator Ads Revenue Sharing), а также программу подписок (Creator Subscriptions) независимо друг от друга.

Напомним, в мае этого года Илон Маск заявил, что подписчики Twitter BLue теперь могут загружать двухчасовые видео.