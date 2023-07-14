Daily Caller: Сын Байдена помогал украинскому бизнесмену получить визу США

Сын президента США Хантер Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын президента Соединенных Штатов Хантер Байден пытался помочь одному из основателей украинской энергетической компании Burisma Holdings Николаю Злочевскому получить визу США, сообщают американские СМИ.

Как пишет The Daily Caller, электронные письма с ноутбука Байдена-младшего якобы свидетельствуют о «согласованных попытках» получить американскую визу для украинского бизнесмена в то время, когда власти Украины проводили в его отношении расследование по делу о коррупции. Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин сообщила изданию, что Злочевский обсуждал с одним из информаторов ФБР «дачу Байденам взятки в размере 10 миллионов долларов».

Бизнесмен был представлен сыну американского президента как «крупного держателя акций» компании Burisma, членом правления которой в то время был Хантер Байден, говорится в статье. Авторы публикации также заявили, что сын лидера США пытался содействовать Злочевскому в получении мексиканской визы.

Напомним, Хантер Байден пошел на сделку с Минюстом США и признал себя виновным в налоговых нарушениях и в незаконном хранении огнестрельного оружия. Взамен этого правоохранители потребовали от него пожизненного отказа от владения оружием и двухлетнего отказа от употребления наркотических веществ.