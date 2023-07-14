Захарова ответила на заявление ООН о падении ракеты КНДР в экономической зоне России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Данных, которые подтверждают, что запущенная в среду, 12 июля, Северной Кореей ракета попала в исключительной экономической зоне России на данный момент нет. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат назвала «обнадеживающими» сообщения, что у ООН появилась возможность определять направление полета ракет.

«Учитывая такую определенность и оперативность, надеемся на скорое получение от Секретариата долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?» - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале написала.

Напомним, помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари заявила, что запущенная 12 июля 2023 года КНДР баллистическая ракета попала в исключительной экономической зоне России. По его словам, ракета летела примерно 74 минуты, назвав данный полет самым продолжительным среди полетов баллистических ракет, запущенных северной Кореей.