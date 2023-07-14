Баллон с обедненным гексафторидом урана разгерметизировался на уральском заводе

Баллон с обедненным гексафторидом урана разгерметизировался на Уральском электрохимическом комбинате Фото: пресс-служба Уральского электрохимического комбината

Баллон с обедненным гексафторидом урана разгерметизировался на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК) в Свердловской области, сообщили журналистам на предприятии.

В результате инцидента пострадал один человек. Как уточнил представитель комбината, разгерметизировавшийся баллон был объемом один кубометр. Из-за происшествия персонал цеха пришлось эвакуировать, сейчас там проводится санитарная обработка.

«Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует», – добавили в УЭХК.

Напомним, в среду, 12 июля, на территории нефтегазохимического предприятия «Сибур» в Дзержинске Нижегородской области произошел пожар. Мэр города Иван Носков рассказал, что на предприятии загорелась производственная установка, работники завода были эвакуированы.