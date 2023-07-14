Актриса Татьяна Васильева рассказала о состоянии после госпитализации

Татьяна Васильева Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российская актриса Татьяна Васильева в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила сообщения СМИ о своей госпитализации, утонив, что уже сейчас находится дома. Как уточнила артистки, ей был сделан укол, и на данный момент она чувствует себя хорошо.

«Да, я уже дома. Все в порядке. Сделали укол», - заявила актриса, добавив, что чувствует себя «очень хорошо, все нормально».

Напомним, ранее «Пятый канал» сообщил о госпитализации Татьяны Васильевой. Как сообщалось, актриса была госпитализирована с гипертонией

Уточнялось, что артистка обратилась за медицинской помощью в ночь на пятницу, 14 июля, когда она почувствовала себя плохо. Медицинские работники диагностировали у нее гипертонию, а состояние 76-летней артистки оценивали как средней степени тяжести.

Напомним, ранее экстренно госпитализирован был актер Иван Краско. 91-летний артист находится в больничной палате уже почти неделю.