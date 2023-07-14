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НовостиПолитика14 июля 2023 7:17

Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске

Закрыть агентство предложил МИД России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске

Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске, следует из распоряжения правительства РФ.

«Принять предложения МИД России о закрытии в Смоленске Консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Правительство поручило Министерству иностранных дел РФ уведомить польскую сторону об отзыве согласия России на открытие агентства.

Напомним, в июне польская прокуратура заявила о задержании по обвинению в шпионской деятельности российского хоккеиста, который выступал в клубе первой лиги Польши. Имя задержанного не называли в интересах следствия, но сообщали, что спортсмена обвиняют в сборе данных о критической инфраструктуре сразу в нескольких воеводствах страны.