Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске, следует из распоряжения правительства РФ.

«Принять предложения МИД России о закрытии в Смоленске Консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Правительство поручило Министерству иностранных дел РФ уведомить польскую сторону об отзыве согласия России на открытие агентства.

Напомним, в июне польская прокуратура заявила о задержании по обвинению в шпионской деятельности российского хоккеиста, который выступал в клубе первой лиги Польши. Имя задержанного не называли в интересах следствия, но сообщали, что спортсмена обвиняют в сборе данных о критической инфраструктуре сразу в нескольких воеводствах страны.