МИД Финляндии заявил, что помощь Украине не является благотворительностью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвал западные страны не воспринимать поддержку Украине в виде благотворительности.

Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который обвинил Киев в неблагодарности.

«Мы на Западе должны понимать, что, очевидно, это не благотворительность, потому что Украина сражается за нас. Они сражаются за нашу свободу и архитектуру европейской безопасности», - заявил он в интервью газете Financial Times.

Как считает Валтонен, на Западе отсутствует усталость от украинской тематики, выразив также надежду, «что ее никогда не будет». Министр также обратил внимание на пункт Североатлантического альянса о взаимной обороне «всегда остается политическим решением: что отправлять, в каком объеме, на каких условиях оказывать помощь».

В последний день саммита НАТО в Вильнюсе, 12 июля, глава британского военного ведомства обвинил Украину в неблагодарности. Министр напомнил, что Киеву выделили много денег, отметив также, что «благодарность» поможет сохранить поддержку.