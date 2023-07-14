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НовостиВ мире14 июля 2023 7:30

МИД Финляндии заявил, что помощь Украине не является благотворительностью

По словам главы ведомтсва, на Западе отсутствует усталость от украинской тематики
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД Финляндии заявил, что помощь Украине не является благотворительностью

МИД Финляндии заявил, что помощь Украине не является благотворительностью

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвал западные страны не воспринимать поддержку Украине в виде благотворительности.

Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который обвинил Киев в неблагодарности.

«Мы на Западе должны понимать, что, очевидно, это не благотворительность, потому что Украина сражается за нас. Они сражаются за нашу свободу и архитектуру европейской безопасности», - заявил он в интервью газете Financial Times.

Как считает Валтонен, на Западе отсутствует усталость от украинской тематики, выразив также надежду, «что ее никогда не будет». Министр также обратил внимание на пункт Североатлантического альянса о взаимной обороне «всегда остается политическим решением: что отправлять, в каком объеме, на каких условиях оказывать помощь».

В последний день саммита НАТО в Вильнюсе, 12 июля, глава британского военного ведомства обвинил Украину в неблагодарности. Министр напомнил, что Киеву выделили много денег, отметив также, что «благодарность» поможет сохранить поддержку.