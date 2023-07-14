Челябинск окутал густой дым от лесных пожаров в соседних регионах Фото: Архив "КП"

Утром в пятницу, 14 июля, Челябинск накрыло густым дымом, пришедшим из соседних регионов, где сейчас бушуют природные пожары.

Как передает «КП – Челябинск», густая дымка с ощутимым запахом гари заметна в Ленинском районе, в центре и на северо-западе города. В управлении МЧС по Челябинской области сообщили, что дым от лесных пожаров добрался до региона из соседних Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Между тем в Министерстве экологии Челябинской области сообщили, что в регионе зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по формальдегиду – такая ситуация характерна при горении зеленых насаждений.

Кроме того, сейчас в Челябинске наблюдается устойчивый рост концентраций взвешенных веществ в воздухе, однако концентраций с высокими или экстремальными уровнями загрязнений нет. В ведомстве жителям города рекомендовали не открывать окна и реже появляться на улице, пока дым полностью не рассеется.

Напомним, 12 июля рядом с селом Шайдуриха в 90 километрах от Екатеринбурга разгорелся сильный природный пожар. К вечеру огонь подошел вплотную к жилым домам, из-за чего МЧС приступило к эвакуации населения, а сотрудники ГИБДД перекрыли дороги. Лесной пожар уничтожил 40 домов.