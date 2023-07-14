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НовостиОбщество14 июля 2023 8:05

Минздрав России отменит акты, регулирующие процессы по смене пола

Ранее Госдума РФ приняла соответсвующий закон
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минздрав России отменит акты, регулирующие процессы смены пола

Минздрав России отменит акты, регулирующие процессы смены пола

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения РФ отменит подзаконные акты, которые связаны с процессом смены пола. Такое заявление в пятницу, 14 июля, сделал замглавы ведомства Олег Салагай после окончательного Государственной думой закона о запрете смены пола в стране.

«Хотел бы вас заверить, что с момента вступления в силу законопроекта, который сегодня мы обсуждаем, соответствующие акты будут приняты утратившими силу», - заявил глава ведомства в ходе пленарного заседания в Госдуме.

Напомним, Госдума РФ в окончательном, третьем чтении приняла закон о запрете смены пола, который предусматривает запрет на смену пола предусматривает не только запрет при помощи операции, но и изменение пола в государственных документах.

Кроме того, одобрены были поправки об аннулировании брака в случае, если один из супругов сменил пол, а также запрет усыновлять детей.