Минздрав России отменит акты, регулирующие процессы по смене пола

Минздрав России отменит акты, регулирующие процессы смены пола Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения РФ отменит подзаконные акты, которые связаны с процессом смены пола. Такое заявление в пятницу, 14 июля, сделал замглавы ведомства Олег Салагай после окончательного Государственной думой закона о запрете смены пола в стране.

«Хотел бы вас заверить, что с момента вступления в силу законопроекта, который сегодня мы обсуждаем, соответствующие акты будут приняты утратившими силу», - заявил глава ведомства в ходе пленарного заседания в Госдуме.

Напомним, Госдума РФ в окончательном, третьем чтении приняла закон о запрете смены пола, который предусматривает запрет на смену пола предусматривает не только запрет при помощи операции, но и изменение пола в государственных документах.

Кроме того, одобрены были поправки об аннулировании брака в случае, если один из супругов сменил пол, а также запрет усыновлять детей.