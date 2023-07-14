Пастух умер после удара молнии в его шалаш

Мальчика убило молнией.

По информации местных жителей, в Болотнинском районе Новосибирской области 16-летний подросток погиб от удара молнии, сообщает «КП-Новосибирск».

Несчастный случай произошел в одном из сельских поселений, где двое подростков в возрасте 15 и 16 лет занимались пастбищными работами. Во время начавшегося дождя мальчики решили укрыться под деревом, но, к несчастью, именно там произошел удар молнии.

В результате происшествия, которое имело место, 16-летний подросток скончался на месте, а второй человек был доставлен в больницу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства этой трагедии.

Региональный Следственный комитет уже начал проверку по данному факту.

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