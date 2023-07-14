Спасатели ищут 11-летнюю девочку, пропавшую в горах Адыгеи

Фото: ЮРПСО МЧС России

Одиннадцатилетняя девочка, отдыхавшая с родителями на турбазе Верхний Чуб в Адыгее, не вернулась после прогулки. Спасатели начали поиск ребенка. Об этом рассказали в ЮРПСО МЧС России.

«Семья вечером 13 июля вышла прогуляться к озеру Псенодах. По возвращению на турбазу родители обнаружили, что ребенок не вернулся. На данный момент связи нет, поэтому выяснить точные обстоятельства случившегося невозможно», - приводит «Комсомольская правда» - Кубань» заявление ведомства.

Последний раз девочку видели около озера Псенодах примерно в 17:00 в четверг, 13 июля, когда она шла в сторону турбазы.

Как сообщается, в ночь на пятницу, 14 июля, на поиски девочки в район Майкопского перевала направились 11 спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России, а утром к ним на помощь в район горного массива из Сочи был направлен вертолет Ми-8 МЧС России.