МИД Швеции подтвердил возможность доступа судов РФ к месту взрыва «Северного потока» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международное право не препятствует нахождению страны или судов на месте подрыва газопровода «Северный поток». Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства иностранных дел Швеции.

«Правительство Швеции привержено конвенции ООН по морскому праву. Международное право не препятствует нахождению в этом районе других государств или судов", - приводит РИА Новости заявление, сделанное шведским внешнеполитическим ведомством.

Напомним, накануне Министерство иностранных дел Дании заявило, что ФРГ в письме ООН заявила о подозрительном судне, которое могло перевозить взрывчатку для организации подрыва «Северных потоков».

Незадолго до этого экс-госсекретарь США Генри Киссинджер при разговоре с российскими пранкерами заявил, что за подрывом трубопроводов стоит Украина.