В Китае воспитательницу детсада казнили за отравление 25 детей нитритом натрия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая воспитательница детского сада города Цзяоцзо китайской провинции Хэнань была казнена за отравление 25 детей нитритом натрия.

Как передает издание «Пэнпай», массовое пищевое отравление было зафиксировано в детском саду в марте 2019 года. Полиция установила, что в кашу для детей был добавлен нитрит натрия – это сделала воспитательница Ван Юнь.

В результате отравления пострадали 25 детей, при этом один из них умер спустя 10 месяцев лечения. Как сообщили правоохранители, воспитательница добавила в кашу токсичное вещество из-за конфликта с коллегой. В ходе расследования выяснилось, что в 2017 году женщина аналогичным образом отравила своего мужа – после бытовой ссоры она подсыпала нитрит натрия ему в напиток.

Напомним, в конце прошлого года в Китае казнили должностных лиц, которые были причастны к краже угля из Монголии.