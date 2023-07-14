В Китае воспитательницу детсада казнили за отравление 25 детей нитритом натрия
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Бывшая воспитательница детского сада города Цзяоцзо китайской провинции Хэнань была казнена за отравление 25 детей нитритом натрия.
Как передает издание «Пэнпай», массовое пищевое отравление было зафиксировано в детском саду в марте 2019 года. Полиция установила, что в кашу для детей был добавлен нитрит натрия – это сделала воспитательница Ван Юнь.
В результате отравления пострадали 25 детей, при этом один из них умер спустя 10 месяцев лечения. Как сообщили правоохранители, воспитательница добавила в кашу токсичное вещество из-за конфликта с коллегой. В ходе расследования выяснилось, что в 2017 году женщина аналогичным образом отравила своего мужа – после бытовой ссоры она подсыпала нитрит натрия ему в напиток.
Напомним, в конце прошлого года в Китае казнили должностных лиц, которые были причастны к краже угля из Монголии.