Один человек погиб при разгерметизации баллона на Уральском электрохимкомбинате Фото: пресс-служба Уральского электрохимкомбината

На Уральском элекрохимическом комбинате в результате разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана (УЭХК) погиб один человек.

«Произошла разгерметизация резервуара с обедненным гексафторидом урана. В результате механического воздействия погиб один человек», – рассказали РИА Новости в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, предельно допустимая концентрация опасных веществ на предприятии не превышена.

Напомним, в пятницу, 14 июля, на Уральском электрохимическом комбинате в Свердловской области разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана. Как уточнил представитель предприятия, разгерметизировавшийся резервуар был объемом один кубометр. Из-за происшествия персонал цеха пришлось эвакуировать.

На этой неделе произошел пожар на территории нефтегазохимического предприятия «Сибур» в Дзержинске Нижегородской области. Мэр города Иван Носков рассказал, что на предприятии загорелась производственная установка, работники завода были эвакуированы.