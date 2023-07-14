Еврокомиссия ужесточит условия финансовой помощи для Украины с 2024 года

ЕС ужесточит условия финансовой помощи для Украины с 2024 года
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Евросоюз намерен со следующего года ужесточить условия предоставления финансовой помощи Украине. Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Как уточняется, речь идет о финансовой помощи на следующие четыре года, которая должна составить 50 млрд евро, а из них 33 млрд Киев получит не безвозмездно, а в виде кредитов. При сравнении с цифрами за текущий год, объемы помощи сократятся в полтора раза.
Кроме того, страны – члены Европейского союза намерены ждать выполнения определенных условий.
«Киев должен принять план реконструкции Украины, который будет включать реформы и инвестиции, а также реформы, необходимые для вхождения Украины в ЕС. Соответственно, деньги будут перечисляться по мере выполнения этих инвестиций и реформ», - отметил замглавы Еврокомиссии.
По его словам, выделенные средства пойдут на финансирование конкретных проектов, помогая стабилизировать экономику Украины в широком смысле.
Напомним, ранее в конгресс США была внесена поправка о запрете финансирования Киева до тех пор, пока решение украинского конфликта не будет достигнуто дипломатическим путем.