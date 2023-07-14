СК России предъявил заочные обвинения экс-министру обороны Украины Загороднюку

Обвинение также вынесли начальнику объединенного оперштаба ВСУ Танцюре Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку и начальнику объединенного оперштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Танцюре были предъявлены заочные обвинения. Такое заявление в пятницу, 14 июля, сделал Следственный комитет РФ.

Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, которые совершили украинские вооруженные формирования в отношении мирного населения, а также российских военнослужащих.

В результате были собраны доказательства, на основании которых были предъявлены заочно обвинения Загороднюку и Танцюре, а также бывшему командующему оперативно-тактической группировкой ВСУ «Донецк» Александру Краснооку.

Сообщается, что 2016, 2019 и 2020 годах обвиняемые командовали подразделениями украинских войск, которые обстреливали населенные пункты Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

«В результате их преступных действий погибли 27 мирных жителей, ранены более 100 человек», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте.

Напомним, в апреле этого года заочно арестовали главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу.