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НовостиПроисшествия14 июля 2023 9:08

СК России предъявил заочные обвинения экс-министру обороны Украины Загороднюку

Обвинение также вынесли начальнику объединенного оперштаба ВСУ Танцюре
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Обвинение также вынесли начальнику объединенного оперштаба ВСУ Танцюре

Обвинение также вынесли начальнику объединенного оперштаба ВСУ Танцюре

Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку и начальнику объединенного оперштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Танцюре были предъявлены заочные обвинения. Такое заявление в пятницу, 14 июля, сделал Следственный комитет РФ.

Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, которые совершили украинские вооруженные формирования в отношении мирного населения, а также российских военнослужащих.

В результате были собраны доказательства, на основании которых были предъявлены заочно обвинения Загороднюку и Танцюре, а также бывшему командующему оперативно-тактической группировкой ВСУ «Донецк» Александру Краснооку.

Сообщается, что 2016, 2019 и 2020 годах обвиняемые командовали подразделениями украинских войск, которые обстреливали населенные пункты Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

«В результате их преступных действий погибли 27 мирных жителей, ранены более 100 человек», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте.

Напомним, в апреле этого года заочно арестовали главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу.