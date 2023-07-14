Орбан: Украина агрессивно требует помощи, применяя моральный шантаж Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и ответ президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Киев агрессивно требует помощи, не проявляя при этом порядочности, а используя моральный шантаж.

Орбан считает, что Уоллес просто «непривычен к украинскому стилю коммуникации и заявлений».

«Если ты в беде и просишь помощи, веди себя порядочно … Украинцы на самом деле агрессивно требуют, используют моральный шантаж и много чего еще», - заявил глава венгерского ведомства в эфире радио Kossuth.

Напомним, в последний день саммита НАТО в Вильнюсе, 12 июля, министр обороны Великобритании обвинил Киев в неблагодарности. В своей речи он напомнил Украине о выделенных средствах, отметив, что «благодарность» поможет сохранить поддержку.

В ответ Зеленский предложил Уоллесу, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за предоставленную военную поддержку. Как писал сайт KP.RU, даже украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко осудил президента Украины, заявив о его «нездоровом сарказме».