Вооруженный литовский пограничник нарушил границу с Белоруссией

Литва была проинформирована о факте незаконного пересечения границы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссии зарегистрировали нарушение границы республики вооруженным литовским пограничником. Об этом заявили в пятницу, 14 июля, в Государственном пограничном комитете страны, уточнив, что инцидент произошел на пункте пропуска Каменный Лог - Мядининкай.

«Сотрудник Службы охраны госграницы в ходе оформления граждан в пункте пропуска Мядининкай нарушил границу из Литвы в Беларусь. Вооруженный представитель литовского погранведомства зашел на белорусскую территорию», - сказано в заявлении.

В сообщении также говорится о том, что все произошло в четверг, 13 июля, а пограничник зашел на несколько метров на белорусскую территорию, после чего вернулся обратно. Инцидент был зарегистрирован камерами видеонаблюдения. Отмечается, что Литва была проинформирована о факте незаконного пересечения границы.

Напомним, в июне этого года стало известно, что Литва усилит погранконтроль с Белоруссией, добавив к колючей проволоке патрульную тропу.