Песков назвал чрезмерными опасения по поводу закона о запрете смены пола

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Опасения экспертов по поводу закона о запрете смены пола в России чрезмерны, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все обращения были проработаны в Думе, и на эти вопросы были даны ответы, поэтому здесь в какие-то опасения, наверное, чрезмерны. Соответствующие оговорки сделаны», – сказал пресс-секретарь президента РФ в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 15 июля, депутаты Государственной думы в ходе приняли в третьем и окончательном чтении проект закона, который подразумевает запрет смены пола в России. Законопроект о запрете смены пола предусматривает не только запрет на саму смены пола при помощи операции, но также и изменение пола в государственных документах. Отмену возможности смены пола в каких-либо документах ранее подготовило Министерство юстиции РФ.

В Госдуме также одобрили поправку к проекту закона об аннулировании брака при смене пола одного из супругов. Такая норма будет внесена в одну из статей Семейного кодекса Российской Федерации.