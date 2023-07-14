Песков прокомментировал возможность разговора Путина с Эрдоганом Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владмира Путина телефонного разговора с его турецким коллегой Реджепом Тайп Эрдоганом на данный момент нет, однако при необходимости может быть организован.

«Пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован»

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке, отмтеив, что собирается поговорить об этом как по телефону, так и очно. Кроме того, турецкий лидер заявил о своих планах обсудить при личной встрече с президентом России вопрос о приобретении российских самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Власти республики выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) 100 млн лир для приобретения вертолетов и самолетов.